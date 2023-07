Big Data, un boom nel 2023 ed un importanza sempre più alta per il futuro

Analisi dei dati e trasformazione digitale sono due asset che nel 2023 si stanno via via imponendo. Le aziende, piccole o grandi, si affidano sempre più ai dati nei processi decisionali, nella domanda di analisti ed altri tecnici esperti di dati.Ci sono tuttavia, per quest’anno in corso, delle precise tendenze che sono emerse o che si stanno imponendo nel grande libro dei Big Data . Il passaggio all’archiviazione e all’elaborazione di grandi dati ha portato alla nascita delle piattaforme cloud, che di certo hanno semplificato l’accesso ai dati da qualsiasi luogo.Esperti di cloud, dunque, sono emersi nel corso di questo 2023 perché le aziende ricercano sempre più professionisti, nell’intento di sfruttare l’efficienza dei costi e la scalabilità del cloud per gestire e analizzare i big data. Il passaggio ai cloud ha portato a nuove figure, anche ibride, come i data scientist, deputato ad automatizzare i processi basati sul cloud e nella gestione di servizi di cloud ibrido. Un’altra tendenza è quindi l’automazione dei processi, fatto sempre più caratteristico delle realtà aziendali in tutto il mondo.A ben guardare, tutto è condizionato dai dati. Perché lavorare con i dati significa anche garantire rispetto di norme e di sicurezza, in particolare in materia di privacy. Per questo motivo, come conseguenza alla crescente ricezione di dati, le aziende stanno rispondendo con maggior attenzione al tema cybersecurity , fondamentale per garantire ai consumatori un ambiente sicuro e funzionale.La Data Science, più in generale, si è ritagliata uno spazio tutto suo, funzionale ad un mutato scenario contemporaneo che vede i dati sempre più centrali in ogni realtà che si rispetti.Inoltre, va considerato che i dati non agiscono da soli. Ma accompagnati dalle nuove tecnologie il cui impatto è ancora non del tutto prevedibile. Il potenziale per ora si è visto, e nemmeno tutto. Ci sarà da aspettare il prossimo futuro ma l’indirizzo è chiaro. Anche perché quando i dati si intersecano con la tecnologia nasce più di una semplice reazione. Ancor di più se incontrano il marketing: non a caso si parla oggi sempre più spesso di MarTech , un termine che indica le nuove tecnologie del marketing, all’interno delle quali è buona pratica sapersi orientare. Tra le nuove tecnologie del marketing anche quella di analizzare i grandi flussi di dati che servono per elaborare schemi, modelli, sistemi con cui fare i conti per capire i trend, i gusti, i comportamenti, le sfide che cercano gli utenti e tutti coloro che si affacciano ad una realtà, sia essa fisica sia essa online. Il futuro è sempre più indirizzato verso una grande, enorme quantità di dati. Da cui è possibile partire e ripartire.