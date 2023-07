Bari, schianto auto-moto al Libertà: grave 25enne

BARI - Nel pomeriggio di ieri si è verificato un grave incidente al quartiere Libertà di Bari, all'incrocio tra via Francesco Netti e via Brigata Regina, che ha coinvolto un giovane di 25 anni. Il giovane stava guidando una motocicletta che è entrata in collisione con un'automobile.A seguito dello schianto, il ragazzo di 25 anni ha riportato ferite gravi ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. La Polizia Locale ha preso in carico l'inchiesta per accertare le cause dell'accaduto.