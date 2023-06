Putin: 'Chi ha scelto il tradimento sarà punito'

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

"Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento. Adesso si decide il destino del nostro popolo". A sostenerlo in un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv il presidente russo, Vladimir Putin, in un intervento dopo la ribellione del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, che ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari di Mosca invitando i russi a unirsi alla sua battaglia per esautorare la leadership militare."Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle - ha aggiunto Putin - Le azioni che hanno diviso la nostra unità sono, infatti, il rinnegamento del nostro popolo, dei nostri compagni d'armi che ora stanno combattendo al fronte, questa è una pugnalata alle spalle per il nostro Paese e il nostro popolo". "Tutti coloro che hanno scelto la via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari". "Mi rivolgo a coloro che sono stati coinvolti in questo - ha continuato - vi invito a fermare le vostre azioni criminali"."Questo colpo è stato dato al popolo russo anche nel 1917 quando combatteva la Prima guerra mondiale, quando la vittoria gli è stata praticamente rubata - ha proseguito Putin - La guerra civile, i russi uccidevano altri russi, i fratelli uccidevano altri fratelli. I vari avventurieri politici hanno tratto vantaggio da questa situazione. Noi non permetteremo la ripetizione di una situazione del genere".