Omicidio Giulia Tramontano, pm: Impagnatiello ha cercato online come ucciderla

Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, è stata uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. Durante la notte, Impagnatiello ha confessato ai Carabinieri di aver assassinato la 29enne e ha fornito indicazioni per ritrovare il cadavere. La ragazza non dava più notizie dal 28 maggio. Secondo la confessione di Impagnatiello, l'omicidio è avvenuto in seguito a una lite in casa, durante la quale avrebbe colpito la ragazza con due-tre coltellate. Successivamente, avrebbe tentato di bruciare il corpo per due volte, senza successo. La pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini, ha spiegato in conferenza stampa che l'analisi delle ricerche in rete ha permesso di comprendere modalità, organizzazione e premeditazione del delitto.Il cadavere della ragazza è stato trovato nascosto in un terreno abbandonato dietro ai box di una palazzina a Senago, nel Milanese, non lontano dalla sua abitazione con il suo compagno. L'uomo è stato accusato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. Secondo gli inquirenti, l'uomo ha incontrato la sua fidanzata lo scorso fine settimana con l'intenzione di ucciderla, e aveva già inviato messaggi dal telefono della vittima alla sua amica dopo averla uccisa. Il delitto sarebbe avvenuto tra le 19 e le 20:30, e le prove fondamentali includono le immagini delle telecamere e il ritrovamento di macchie di sangue evidenziate con il luminol. "Secondo quanto abbiamo ricostruito, la Tramontano ha incontrato l'altra donna di Impagnatiello alle 17 all'Armani Bar e poi è rientrata a casa alle 19".Secondo quanto è stato ricostruito, Giulia aveva scoperto che il suo fidanzato la tradiva. Dopo averla uccisa, Impagnatiello avrebbe tentato di incontrare l'altra donna con cui aveva una relazione la sera del sabato precedente. Avrebbe detto a questa donna che la sua compagna se ne era "andata" e che lui era libero, screditando anche Giulia dicendo che "quel figlio che aspetta non è mio", cosa che non era vera. Tuttavia, l'amante aveva deciso di non incontrarlo per paura.