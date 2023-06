Alexia, il 16 giugno uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Proiettili E Diamanti'

(Ansa)

Un grande ritorno sulla scena musicale nazionale: stiamo parlando di Alexia che, per l'estate 2023, torna e lo fa con "Proiettili E Diamanti", in uscita il 16 giugno, in cui energia e ritmo si fondono all'unisono. Un grande ritorno sulla scena musicale nazionale: stiamo parlando di Alexia che, per l'estate 2023, torna e lo fa con "Proiettili E Diamanti", in uscita il 16 giugno, in cui energia e ritmo si fondono all'unisono.





Un'artista, nonostante abbia successo, a volte prende le distanze dalla musica, salvo poi ripensarci perché non sei tu che la scegli ma e lei a scegliere te.

È partendo da questo presupposto che Alexia racconta nel nuovo singolo Proiettili E Diamanti scritto a quattro mani con Danti (che è anche produttore).

Il rapporto di amore e odio che da sempre vive con la sua passione in un certo senso, il suo primo amore, la sua vita. Nel corso della sua carriera, ha dichiarato, talvolta di non vedere le cose nel modo in cui erano realmente, spesso distorte o poco in sintonia con sé stessa. Ma la maturità e la consapevolezza che oggi ha raggiunto, l'ha portata ad una rinnovata voglia di esprimere la sua gratitudine verso questo mestiere che lei stessa definisce uno dei più belli del mondo. Quindi, anche se qualcuno potrebbe interpretarla come una storia d'amore tra una donna un po' viziata e incontentabile e un ricco belloccio, in realtà Alexia con assoluta onestà, canta di come questo mestiere ti porti a sentirti costantemente sulle montagne russe... Oggi ci sei e domani?