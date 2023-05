Zelensky incontra Mattarella e Meloni: 'Abbraccio tutti gli italiani'

ROMA - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Quirinale pochi minuti dopo le 12 per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Siamo pienamente al vostro fianco", ha detto Mattarella aprendo il colloquio con il leader ucraino. "E' un onore per l'Italia averla qui a Roma, sono lieto di rivederla dopo l'incontro di oltre tre anni fa, anche se in questa condizione molto diversa che sta affrontando. Benvenuto, presidente", ha aggiunto. L'incontro è durato 25 minuti, prima di raggiungere il premier Meloni a Palazzo Chigi.Poco dopo il suo arrivo a Ciampino, Zelensky ha twittato: "Oggi sono a Roma, incontro con il presidente Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni e il Papa. Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell'Ucraina". Sempre su Twitter, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha salutato il leader dell'Ucraina e ha sottolineato: "Rinnoviamo il nostro impegno a fianco del popolo ucraino, in difesa della libertà e della democrazia". Severissime misure di sicurezza a Roma, più di mille uomini impiegati, nessuna fly zone prevista. Zelensky concluderà la sua giornata romana con un'intervista in diretta tv al programma Porta a Porta di Bruno Vespa, poi volerà in Germania.