BAKHMUT - Il capo del gruppo Wagner Prigozhin ha confermato che i suoi mercenari cederanno ai ceceni di Kadyrov le posizioni a Bakhmut: "L'operazione 'Tritacarne Bakhmut' del gruppo Wagner è stata completata" ha detto. Proseguono intanto le esplosioni in Crimea, il governatore filo-russo in allarme per l'avvio della controffensiva ucraina.