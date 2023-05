Ucraina: controffensiva di Kiev imminente, evacuazioni russe

In un video sul suo canale Telegram, il capo Wagner mostra dozzine di soldati russi morti e si scaglia contro Mosca per non aver fornito munizioni alle sue forze.



L'Ucraina ha usato per la prima volta il sistema missilistico americano Patriot e ha abbattuto il missile balistico ipersonico russo Kynzhal: scrive il sito ucraino Defence Express, che ha ricevuto la foto del relitto.



Intanto l Consiglio Ue ha adottato la misura di assistenza del valore di 1 miliardo di euro nell'ambito dell'European Peace Facility (Epf) per la fornitura alle forze armate ucraine, mediante acquisto congiunto di proiettili e missili di artiglieria calibro 155 mm, se richiesti.

KIEV - Sarebbe ormai imminente la controffensiva ucraina nel Donbass. Ne è sicuro Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, appoggiato dal Cremlino, che ha annunciato il suo ritiro da Bakhmut il 10 maggio, lasciando il campo all'esercito russo.