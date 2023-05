Texas, auto investe pedoni alla fermata dell'autobus: 7 morti

Il guidatore è stato arrestato per "guida spericolata": non è escluso che fosse sotto l'effetto di droghe o alcol. Le vittime sono per la maggior parte migranti venezuelani.



L'attentatore è stato trasportato in ospedale, sorvegliato dagli agenti. Brownsville è vicino al confine con il Messico.

DALLAS - Nuovo dramma in Texas dove sette persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite a Brownsville, dopo essere state investite da un Suv, mentre aspettavano a una fermata dell'autobus vicino a un centro per migranti. A riferirlo la polizia, che parla di "atto intenzionale".