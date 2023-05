Milano, trans aggredita con manganelli e spray dalla polizia locale

MILANO - Sono in corso gli accertamenti su un video che mostra alcuni agenti della polizia locale di Milano che bloccano un transessuale brasiliano con l'ausilio di manganelli e spray al peperoncino. È quanto si evince da un video che sarebbe stato girato da alcuni studenti dell'Università Bocconi. Ancora da chiarire il luogo esatto e il momento in cui la vicenda è stata girata.Il video, diventato virale con molte polemiche per la violenza, mostra la parte finale dell'intervento degli agenti, che hanno usato un approccio duro per immobilizzare la giovane. Sono in corso accertamenti, rendono noto dalla polizia locale, per stabilire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.Informati dell'accaduto il sostituto procuratore Laura Pedio e il pm Marcello Viola e verrà aperto un fascicolo di indagine.