Il gruppo Wagner ha annunciato la conquista di Bakhmuth, per voce del proprio leader Prigozhin: "Oggi, 20 maggio, intorno a mezzogiorno, Bakhmut è stata presa nella sua interezza", ha detto in un video in cui tiene la bandiera russa circondato dai suoi combattenti. Entro il 25 maggio creeremo le necessarie linee di difesa e la consegneremo ai militari".Nella dichiarazioni del leader dei mercenari russi non sono mancati attacchi nei confronti di Mosca: "Abbiamo combattuto non solo l'esercito ucraino qui, abbiamo combattuto la burocrazia russa". Ai proclami di vittoria della Wagner, seguiti da quelli del Ministro della Difesa russo, è arrivata la smentita ucraina dal portavoce delle forze orientali ucraine Serhiy Cherevaty, che ha bollato la notizia con un lapidario "è falso".