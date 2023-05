Emilia Romagna: nuova allerta rossa. Oggi arriva la Von der Leyen

Ancora allerta rossa in Emilia-Romagna, a causa del maltempo. Oggi è il giorno della visita della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nelle zone alluvionate. Ad accompagnarla, il premier Giorgia Meloni e il governatore della Regione, Stefano Bonaccini. Previsto anche un sorvolo delle zone più colpite dall'emergenza.Poi nel pomeriggio, alle 18, nuovo Cdm per ulteriori misure che si aggiungono a quelle già stabilite il 23 maggio. Intanto in Piemonte c'è l'allerta arancione. Gialla invece in Abruzzo, Lombardia, Sardegna e Toscana. Il meteo prevede ancora pioggia nel fine settimana.