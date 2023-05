Elezioni in Turchia: spoglio in corso, Erdogan in testa

Spoglio in corso in Turchia, dove si sono svolte da 8 (7 in Italia) a 17 (16 in Italia) le votazioni per le elezioni parlamentari e presidenziali. Potevano votare tutti i cittadini turchi che avevano almeno 18 anni di età e, includendo il numero dei residenti all'estero, gli aventi diritto erano oltre 64,1 milioni di persone.Tra i candidati alla presidenza c'è il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan e gli altri due sono Kemal Kilicdaroglu, che guida un'alleanza formata da vari partiti di opposizione, e Sinan Ogan che guida un'alleanza di partiti minori. Muharrem Ince, un altro dei candidati, si è ritirato dalla corsa nei giorni scorsi. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura delle urne. Non si sono verificati incidenti di rilievo durante le operazioni di voto.Secondo i risultati parziali diffusi da HaberTurk TV, il presidente Erdogan è in vantaggio con il 58,34%. Dopo aver contato il 10,9% dei voti, il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu è fermo al 35,84%. Muharrem Ince ottiene lo 0,6% e Sinan Ogan il 5,21%. L'alleanza di cui fa parte l'Akp del presidente turco è avanti anche alle elezioni parlamentari con il 67,89% dei voti (435 deputati), mentre la coalizione di opposizione ha finora ottenuto il 21,78% (146 deputati), con il 3,25% dei voti scrutinati.