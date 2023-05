Castellaneta, giro di vite dei carabinieri: altri due arresti

L’arresto scaturisce da una perquisizione personale e domiciliare, che i militari hanno effettuato presso il domicilio del giovane, durante la quale hanno rinvenuto, ben occultato nelle pertinenze della sua abitazione, un grosso involucro in cellophane contenente 44 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “cocaina”, tre pezzi di “hashish”, due grammi di “Marijuana” e dieci involucri in cellophane contenenti complessivamente 6 grammi di “Cocaina” già confezionata e, dunque, pronta per essere spacciata al dettaglio, nonché oggetti solitamente utilizzati per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente.





La sostanza stupefacente è stata sequestrata e consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per le opportune analisi. Il ragazzo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito, su diposizione dall’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto. A Taranto, i Carabinieri della Stazione di San Cataldo, ieri pomeriggio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, hanno arrestato un 54enne, il quale già in detenzione domiciliare, è stato condannato a dover espiare una pena detentiva, poiché ritenuto responsabile di vari reati commessi nel tempo. L’uomo è stato tradotto e associato presso la locale Casa Circondariale.

CASTELLANETA - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, finalizzati alla prevenzione e repressione per contrastare, nello specifico, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio jonico, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Castellaneta in collaborazione con i colleghi di Laterza e Marina di Ginosa, hanno arrestato un 25enne, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.