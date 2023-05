Biscotti e Plumcake Happy Digest Céréal, le nuove proposte per il benessere digestivo

Happy Digest Céréal è la nuova linea studiata per garantire il benessere digestivo, composta da un fragrante biscotto ai grani antichi ed un soffice Plum cake ai grani antichi e cacao. Nasce da un mix di ingredienti scelti per la loro bontà e la loro efficacia nel favorire il benessere di stomaco e intestino. Ricca di calcio che facilita la digestione e di fibre prebiotiche che nutrono il microbiota intestinale, la novità Happy Digest ti accompagna dalla prima colazione per tutto l’arco della giornata. Happy Digest Céréal è la nuova linea studiata per garantire il benessere digestivo, composta da un fragrante biscotto ai grani antichi ed un soffice Plum cake ai grani antichi e cacao. Nasce da un mix di ingredienti scelti per la loro bontà e la loro efficacia nel favorire il benessere di stomaco e intestino. Ricca di calcio che facilita la digestione e di fibre prebiotiche che nutrono il microbiota intestinale, la novità Happy Digest ti accompagna dalla prima colazione per tutto l’arco della giornata.





La linea Happy Digest è realizzata solo con i migliori ingredienti che riportano immediatamente alle origini del mangiar sano. I grani antichi, tra cui Avena integrale e Quinoa, conferiscono un gusto genuino e naturale e forniscono un’elevata quantità di nutrienti. L’olio di girasole alto oleico è ottimo per mantenere i normali livelli di colesterolo nel sangue, e lo zucchero di canna rappresenta un’alternativa salutare allo zucchero raffinato.

I prodotti Happy Digest contribuiscono ad aiutare il benessere digestivo perché sono ricchi di fibra prebiotica (inulina) che favorisce l’equilibrio della flora intestinale e di calcio che aiuta gli enzimi digestivi a scomporre gli alimenti in nutrimenti utili al nostro organismo.

La linea Happy Digest è dedicata a tutti, a chi presenta specifiche esigenze e a chi semplicemente vuole sentirsi meglio con prodotti altamente digeribili. Per questo è senza glutine e senza lattosio.

Happy Digest pensa anche al benessere della Natura: è preparata con cacao Rainforest Alliance, il cacao coltivato nel rispetto dell’ambiente e dei coltivatori e con uova di galline allevate all’aperto.

- Biscotto ai grani antichi: croccante biscotto di Céréal studiato per aiutare il benessere digestivo. A base di grani antichi con oltre il 30% Avena integrale e Quinoa, olio di girasole alto oleico e zucchero di canna, è uno scrigno di benessere grazie all’alto contenuto di fibra prebiotica che favorisce l’equilibrio della flora intestinale e di calcio per facilitare la digestione. I biscotti Happy Digest hanno un alto contenuto di fibre: una porzione di Happy Digest, pari a 3 biscotti, infatti apporta ¼ della porzione giornaliera di fibre consigliata e sono leggeri perché contengono il 55% in meno di grassi saturi rispetto alla media dei biscotti più venduti sul mercato. Ideali per chi è attento alla propria salute e non vuole rinunciare al gusto concedendosi una fragrante tentazione dal profumo dei biscotti fatti in casa. In pratiche monoporzioni, puoi portarli in ufficio o nella borsa della palestra per una pausa all’insegna del benessere. Confezione da 150 g, 3x3 pratiche monoporzioni salvafreschezza. Euro 2,90.

- Plumcake ai grani antichi: soffice tortina al cacao con Avena integrale e Quinoa studiata per aiutare il benessere digestivo. Perfetta combinazione di gusto e benessere, i Plumcake ai grani antichi garantiscono un alto apporto di fibre per il benessere intestinale che deriva sia da inulina (fibra prebiotica che favorisce il benessere della flora intestinale) che dalla presenza dei grani antichi. Ina porzione di Happy Digest, pari a 50 g di PLUMCAKE, infatti apporta ¼ della porzione giornaliera di fibre consigliata e sono leggeri perché contengono il 60% in meno di grassi saturi rispetto alla media delle merendine più vendute sul mercato. Il Calcio, presente tra gli ingredienti, è indicato per il benessere digestivo, perché aiuta gli enzimi digestivi a “rompere” il cibo nello stomaco per una digestione più facile. Presentati nella pratica confezione singola salvafragranza, i PLUMCAKE AI GRANI ANTICHI sono la soluzione ideale per il proprio benessere digestivo da portare sempre con sé, per una merenda con gli amici o con una tazza di tè in ufficio, o come rompidigiuno a metà mattina. Confezione da 170 g, 6 plumcake, in pratiche monoporzioni salvafreschezza. Euro 3,90.