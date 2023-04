Milano, picchiata e stuprata nella stazione centrale: fermato senzatetto marocchino

MILANO - Nuovo episodio di violenza a Milano, stavolta in stazione Centrale. Una donna è stata aggredita e violentata ieri mattina, proprio in uno degli ascensori della principale stazione del capoluogo lombardo. Per l'aggressione è stato arrestato un senzatetto di origine straniera.Come ricostruito dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza e dalla denuncia, la turista straniera, mentre stava raggiungendo il binario per prendere il treno delle 6:00 che l'avrebbe portata a Parigi, è stata trascinata all'interno di uno degli ascensori che collegano i piani della stazione da un uomo che, cercando di abusarne, l'ha picchiata con violenza.La donna, ha provato a far suonare l'allarme che si trova all'interno della cabina, per poi divincolarsi, scappare e chiedere aiuto. Ad allertare la Polfer è stata attorno alle 5.45 una guardia giurata. Subito sono intervenuti i soccorsi: la 36enne è stata portata prima al Fatebenefratelli e poi alla Mangiagalli.L'arresto dell'uomo è stato disposto dal pm di Milano, Alessia Menegazzo, contestualmente alle indagini condotte dalla Polfer.