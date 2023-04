via Juventus fb





Nella ripresa Allegri cambia, entra Vlahovic e di testa palla a Gatti. Nel finale altre due parate di Perin salvano la Juve. Buona prestazione di Chiesa, in campo per 90 minuti e qualche minuto anche per Pogba. Tra sette giorni il ritorno in Portogallo.

TORINO - La Juventus ha vinto l'andata contro lo Sporting per 1-0 grazie al primo gol in bianconero di Federico Gatti. Partita difficile, soprattutto nel primo tempo con due grandi parate di Szczesny, poi costretto a uscire per malore.