DR 3.0: la prova

. ASCOLI PICENO – DR presenta un nuovo modello nella sua ampia gamma, la 3.0. Il nuovo SUV molisano è disponibile con 1 Motore a Benzina 1500 da 116 cv o 1 Motore GPL 1500 da 114 cv, in allestimento unico.Esternamente la vettura di casa DR è un mezzo moderno, compatto, sportivo. Grintoso il frontale con i fari su più livelli e l’ampia mascherina trapezoidale, dinamico il posteriore con la coda bombata che ammoderna quella della DR3 che va a sostituire.Internamente l’abitacolo è completo e moderno come su ogni DR. Ampio (da 9 pollici) è lo schermo touch al centro della plancia con cui comandare tutti i sistemi a bordo. Elegante e chiaro nelle indicazioni è il quadro strumenti digitalizzato.Ed ora il momento del test drive: la DR 3.0 guidata è stata la 1500 GPL da 20784 €. Il nuovo SUV molisano sostituisce e ammoderna la 3 con nuove soluzioni stilistiche e tecnologiche di bordo. Compatto fuori e spazioso dentro, è molto maneggevole ed agile sia in città che fuori, grazie al potente ed elastico 1500 da 114 cv alimentato a GPL che garantisce bassi consumi e limitati costi di gestione.Infine il listino prezzi: per la DR 3.0 1500 116 cv Benzina occorrono 18900 €, per la DR 3.0 1500 GPL occorrono 20400 €.L’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria DR-EVO “Silkar” di Ascoli Piceno