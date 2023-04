Costa Toscana ritorna a Napoli con un nuovo tour dedicato al Rione Sanità

GENOVA - Costa Toscana torna a Napoli per il secondo anno consecutivo. Dopo la stagione invernale nel Golfo Arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere ha effettuato oggi il suo primo scalo del 2023, anno in cui sarà nuovamente protagonista dell’offerta di crociere a Napoli. - Costa Toscana torna a Napoli per il secondo anno consecutivo. Dopo la stagione invernale nel Golfo Arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere ha effettuato oggi il suo primo scalo del 2023, anno in cui sarà nuovamente protagonista dell’offerta di crociere a Napoli.





Costa Toscana visiterà Napoli ogni settimana, tutti i mercoledì, sino al 22 novembre 2023, per un totale di 43 scali, 10 in più rispetto a quelli del 2022. L’itinerario andrà alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari.





Oltre a Costa Toscana, nel 2023, in primavera ed autunno, anche Costa Pacifica effettuerà alcuni scali a Napoli nell’ambito di un itinerario di due settimane diretto in Israele ed Egitto.





Costa Toscana porterà i suoi ospiti alla scoperta di Napoli e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra, pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni, con esperte guide locali, valorizzando al meglio il territorio. Una delle novità principali è relativa a un nuovo tour interamente dedicato al Rione Sanità, che è previsto debuttare a fine aprile. Questa escursione sarà effettuata interamente a piedi, garantendo quindi il massimo della sostenibilità e senza andare ad impattare sul traffico cittadino. L’itinerario si snoderà attraverso le vie del quartiere, che negli ultimi anni si è aperto a diverse iniziative culturali, economiche, turistiche e sociali, grazie al lavoro appassionato di cooperative come la Paranza: da Piazzetta Crociferi a Palazzo dello Spagnuolo; dal Vicolo della Cultura alla casa di Totò; dalla Cappella dei Bianchi, dove è esposto il “Figlio Velato” di Jago, alla Basilica di Santa Maria alla Sanità, con il suo Presepe Favoloso, a Palazzo Sanfelice. Il tour durerà in totale oltre 4 ore e permetterà di gustare anche alcune prelibatezze gastronomiche del quartiere, come la pizza fritta.





Costa Toscana è una nave di ultima generazione, in grado di essere alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, che il Gruppo Costa è stato il primo al mondo a introdurre nell’industria delle crociere.





Entrata in servizio il 5 marzo 2022, è una vera e propria "smart city" itinerante. Oltre all’utilizzo del gas naturale liquefatto, la nave dispone di una serie di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio. I legni di mare che arredano le isole del nuovo ristorante Archipelago sono stati recuperati grazie ai "Guardiani della Costa", il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso dalla Costa Crociere Foundation. Per ogni cena che si degusterà ad Archipelago, Costa Crociere donerà parte del ricavato per sostenere progetti ambientali e sociali della fondazione.





Gli interni sono il frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere di questa meravigliosa regione italiana. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti "Made in Italy", creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana.





L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla "food experience", tra cui il ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, per esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo.