Firenze, tentata rapina ai danni di una studentessa in via Nazionale: arrestato 26enne eritreo

FIRENZE - Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino eritreo di 26 anni con l’accusa di tentata rapina ai danni di una giovane studentessa fiorentina.La ragazza stava percorrendo via Nazionale per recarsi all’Università, quando sarebbe stata avvicinata dall’uomo che, con fare aggressivo, avrebbe cercato di sfilarle lo zaino.Secondo quanto ricostruito la vittima, nel tentativo di essere privata dei propri beni, tra i quali un computer del valore di 1500 euro, sarebbe stata afferrata per i capelli e trascinata violentemente a terra.Le urla della giovane, che ha cercato di difendersi e di non darla vinta al malfattore, hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che subito le hanno prestato soccorso.Tra loro, in particolare, il dipendente di un albergo della zona che subito si è dato da fare per bloccare il malintenzionato.Dopo pochi attimi è intervenuta una delle volanti di via Zara che ha messo un punto definitivo alla vicenda, arrestando il 26enne.