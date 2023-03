Cutro, recuperati altri tre corpi: bilancio sale a 79 vittime

Il secondo bimbo invece è stato recuperato poco dopo ed è difficile ipotizzarne l'età per le pessime condizioni del corpo, rimasto in acqua per 15 giorni. Con i corpi recuperati oggi, il numero delle vittime sale a 79, di cui 32 minorenni e 24 tra 0 e 12 anni.

CUTRO - Altri tre corpi delle vittime dell'affondamento del barcone a Cutro sono stati recuperati dai soccorritori. Di questi, due sono bambini. I corpi sono stati ritrovati in località Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del naufragio. Il primo bambino è stato trovato in mare, l'uomo sulla spiaggia.