Arrestato un giovane coltivatore, di marijuana

MESSINA - Un 22enne è stato arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti. In una stanza del suo appartamento i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno trovato sette piante di cannabis indica, da cui si ricava la marijuana, alte fino a due metri, unitamente a lampade per mantenere il calore, sistema di ventilazione, prodotti per aumentare la crescita delle piante e vario materiale per il successivo confezionamento della droga, tutto sequestrato. Il 22enne è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.