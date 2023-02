- "La pace è un processo lungo. Non ci sono le premesse necessarie perché questo tema possa risolversi in maniera pacifica. L'operazione militare speciale in Ucraina continua". Con queste parole il portavoce del Cremlino Peskov ha 'congelato' la proposta di pace, suddivisa in dodici punti, presentata dalla Cina per permettere a Mosca e Kiev di dialogare per la risoluzione del conflitto.