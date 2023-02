Trapani, 14 indagati per reati di traffico, spaccio, estorsione e riciclaggio di danaro.

Sempre nel mondo degli stupefacenti del marsalese, sarebbe maturato anche l’omicidio di un pregiudicato, ucciso a colpi di piede di porco lo scorso 26 settembre 2022 da uno dei principali indagati dell’odierna operazione, già tratto in arresto con l’accusa del grave fatto di sangue. Dalle indagini è emerso che lo stesso indagato avrebbe anche tentato di introdurre droga (nascosta in confezioni di cioccolatini) nel carcere di Rossano Calabro ove, all’epoca (2019-2020), era recluso per altri reati.

Importante anche la collaborazione dei cittadini di Marsala che, su alcuni social network, avevano segnalato i presunti spacciatori, suffragando così quanto già i Carabinieri stavano documentando con le loro attività tecniche.

Tra gli assuntori di crack, secondo i Carabinieri, figura anche un giovane di una famiglia agiata che, in meno di un anno, avrebbe acquistato più di 1.300 dosi di droga pagando oltre 70.000 euro. Lo stesso, non riuscendo tuttavia a pagare l’ultima tranche di stupefacente, cedutagli a credito, sarebbe stato addirittura costretto, tramite gravi minacce, a cedere l’autovettura e la moto di proprietà. La pressante necessità di denaro avrebbe poi spinto quest’ultimo a minacciare l’anziana madre e una zia, condotte per le quali era stato già destinatario di un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura, per estorsione e maltrattamenti.Gli investigatori ritengono inoltre di aver documentato le modalità con cui sarebbero state riciclate le somme di denaro incamerate con l’attività di spaccio, spesso avvalendosi di prestanome che mettevano a disposizione carte prepagate o conti correnti, sui quali gli assuntori di droga versavano il corrispettivo in denaro, poi consegnato in contanti ai pusher.