Sanremo, Morandi omaggia Dalla: ovazione all'Ariston

- Apertura emozionante in ricordo di Lucio Dalla nell'ultima serata della 73ma edizione del Festival di Sanremo. A rendere omaggio al cantautore bolognese - che avrebbe dovuto compiere 80 anni il prossimo 4 marzo - il suo inseparabile amico e collega Gianni Morandi.Al co-conduttore della 73ma edizione del Festival della canzone italiana, tornato cantante per qualche minuto, l'onore di ricordarlo coi brani quali "Piazza Grande", "Futura" e "Caruso". Al termine, pubblico dell'Ariston in piedi, con tanto di ovazione indirizzata a Morandi che ha puntato il dito in su per "salutare" Lucio Dalla.