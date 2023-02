Rapine e scippi a Prato: 1 arresto

PRATO - Nel pomeriggio di ieri 13 febbraio, la Polizia di Stato di Prato ha tratto in arresto un uomo, ricercato per diverse rapine e reati contro il patrimonio perpetrati con modalità violente a Prato.Nella fattispecie, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Prato, nell’ambito della quotidiana attività diretta alla ricerca ed alla cattura di soggetti colpiti a vario titolo da misure restrittive e disimpegnata dalla cd “Squadra catturandi”, hanno arrestato, al termine di mirati accertamenti atti all’individuazione, un uomo, italiano di quarantadue anni, pluripregiudicato, in quanto raggiunto da un cumulo di pene per quasi sei anni di reclusione ( 5 anni, 11 mesi e 5 giorni)Il cumulo giuridico di pene riguardava, come detto, episodi di furto con strappo e rapine, posti in essere negli ultimi anni a Prato, sulla pubblica via, perlopiù ai danni di facoltosi cittadini di nazionalità cinese qui residenti.Al termine delle relative procedure, l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale.