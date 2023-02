Lampedusa, 11 misure cautelari per spaccio di ingenti quantità di droga

LAMPEDUSA - All’alba di oggi, oltre 80 Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, con il supporto dei colleghi dei Comandi Provinciali di Catania e Messina, hanno dato esecuzione a dei fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 11 soggetti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello stesso contesto, sono state eseguite 11 perquisizioni personali e locali nei confronti dei destinatari dei suddetti provvedimenti.Le suddette misure cautelari personali scaturiscono da un’attività d’indagine convenzionalmente denominata “Levante”, condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e dalla Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento a partire dai primi giorni del mese di luglio 2022 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Le attività investigative hanno permesso ai militari operanti, attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, di individuare i componenti di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad effettuare il sequestro di circa 25 kg di cocaina avvenuto a Lampedusa in data 11 luglio 2022. Nella suddetta circostanza, infatti, i Carabinieri della Stazione di Lampedusa procedeva all’arresto di I.U.B. poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di circa 25 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina.La droga veniva rinvenuta suddivisa in 22 panetti (del peso di circa un kg cadauno) più un altro quantitativo di droga rinvenuto all’interno dell’abitazione dell’arrestato. Nella stessa circostanza veniva rinvenuta e posta sotto sequestro un ingente somma di denaro, ritenuta il provento dell’attività illecita di spaccio.Le ulteriori attività investigative, consentivano di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e a numerose cessioni della predetta sostanza che avvenivano sull’isola di Lampedusa, sull’isola di Linosa e nel territorio del Comune di Catania. In particolare, sono state accertati svariati episodi di cessione di sostanza stupefacente. I soggetti sottoposti a fermo, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le Case Circondariali di Agrigento e Catania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la quale nei prossimi giorni procederà ad effettuare la prevista udienza di convalida. Le indagini sono ancora in corso e la loro responsabilità penale non è stata definitivamente accertata.