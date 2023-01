Roma, identificato l'aggressore della ragazza israeliana

ROMA - E' stato identificato l'uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana, alla stazione Termini di Roma. Si tratta di un ragazzo di 25 anni di origine polacca. Il giovane è attualmente ricercato per tentato omicidio. Gli investigatori hanno individuato un'immagine dell'aggressore ripresa dalle telecamere di sicurezza.

Per il rapido e violento attacco è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio ed è stata esclusa l'ipotesi di terrorismo. Tutte le piste restano comunque aperte soprattutto alla luce di una dinamica che non sembra compatibile con un tentativo di rapina.

Intanto gli inquirenti hanno ricostruito il percorso compiuto dall'aggressore fino alla stazione Termini. L'uomo, riferisce Repubblica, avrebbe raggiunto piazzale dei Cinquecento a bordo di un autobus, il 714, sul quale è salito al capolinea, in piazzale Pier Luigi Nervi all'Eur. Si tratta di un veicolo sul quale ci sono delle telecamere che hanno registrato i movimenti dell'uomo. Dopo circa un'ora è sceso a Termini.