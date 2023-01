Modena, aggredisce due agenti in stazione: denunciato

MODENA - Lo scorso 6 gennaio, personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 35 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.Gli agenti sono intervenuti all’interno di un esercizio commerciale ubicato nello scalo ferroviario, allontanando il 35enne, che stava infastidendo gli avventori.Una volta uscito dal locale, si è recato sul primo binario della stazione da dove è stato nuovamente invitato ad allontanarsi non avendo titolo per sostare nella stazione.A tale richiesta l’uomo ha opposto resistenza agli operatori che sono tuttavia riusciti a riportarlo alla calma; nel corso della colluttazione un agente ha riportato lesioni.Nei suoi confronti è stato emessa dal Questore la misura di prevenzione dell’Avviso orale.