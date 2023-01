Fdi: torni carcere per atti osceni in luogo pubblico

ROMA - “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”. A prevederlo una proposta di legge, presentata dal deputato di Fdi, e vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, depositata lo scorso 13 ottobre.“Negli ultimi anni – si legge nella premessa – si stanno verificando con sempre maggiore frequenza comportamenti degradanti sul territorio nazionale che ledono in maniera allarmante la moralità pubblica e la sicurezza dei cittadini. Sovente, purtroppo, tali azioni si configurano come veri e propri atti osceni. Talora sono commesse da immigrati presenti a vario titolo sul territorio nazionale, incuranti della presenza – per le strade – di altre persone, tra cui anche minori”.La proposta punta a modificare l’articolo 527 del codice penale che attualmente “prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 nei confronti di chiunque compia atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico; se il fatto avviene per colpa, la sanzione de qua va da euro 51 a euro 309”.