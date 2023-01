Colpisce un passante e oppone resistenza ai poliziotti intervenuti: arrestato 30enne

GENOVA - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne per i reati di lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.Ieri pomeriggio una volante del Commissariato di Chiavari, durante un regolare servizio di controllo del territorio è stata inviata dalla Sala Operativa presso Corso Dante, poiché un uomo aveva sferrato un pugno ad un passante. Giunti sulla predetta via, i cittadini presenti hanno subito indicato agli operatori il 30enne che cercava di allontanarsi. I poliziotti lo hanno così raggiunto, ma improvvisamente l’uomo ha iniziato a divincolarsi cercando di colpirli. Dopo una breve colluttazione in cui due poliziotti sono stati colpiti alla gamba e al polso l’uomo è stato contenuto (anche grazie all’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale), e accompagnato presso il Commissariato locale.Nel pomeriggio è stata raccolta la testimonianza del passante colpito che presentava una vistosa ecchimosi sulla parte sinistra del volto, il quale dichiarava di non conoscere i motivi della violenza subita.Stamattina il processo per direttissima.