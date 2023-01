Chiara Albertini a “Casa Sanremo Writers 2023” con il suo libro ''Vento Dall’Est”

SANREMO - Chiara Albertini parteciperà a “Casa Sanremo Writers 2023” con il suo lavoro editoriale edito Rizzoli, appartenente alla collana digitale Youfeel, che prende il titolo: “Vento Dall’Est”. In questo romanzo si parla del rapporto fra una madre e una figlia, Tracey e Shannon. Il racconto inizia sulla costa occidentale irlandese di qualche decennio fa, e, attraversando le contee del Clare e di Limerick, giunge a Londra per poi arrivare ai giorni nostri. Come esiste un vento per ogni stagione, così esiste un vento per le stagioni dell’anima. Dove potrebbe condurci il vento se decidessimo di ascoltarlo? Lungo quali sentieri nascosti e inaspettati potrebbe condurci, se ci affidassimo a lui? Questa è una storia delicata e ricca di emozioni, ma non solo, anche di segreti e rivelazioni. È un lungo viaggio in più vite, dove la realtà e l’immaginario si sovrappongono e si intrecciano. Dove il passato va a fondersi con il presente.

Lei stessa afferma: «Sono stata selezionata come scrittrice per “La Vetrina di Casa Sanremo Writers 2023”, evento che si svolgerà durante la 73 edizione della kermesse canora sanremese, dal 7 all’11 febbraio, precisamente a Casa Sanremo che è l’area hospitality del Festival da ben 16 anni, ubicata all’interno del Palafiori. Il 7 febbraio avrò la possibilità di essere intervistata in studio e di presentare il mio romanzo “Vento dall’Est” (Rizzoli), giunto tra i 5 finalisti del “Concorso Letterario Casa Sanremo Writers 2023 - Sezione Opere Edite”, la cui premiazione avverrà l’11 febbraio».

Chiara Albertini, classe 1980, abita a Cervia in provincia di Ravenna. Consegue la laurea in Lingue e letterature straniere presso l’omonima Facoltà di Bologna. Muove i suoi primi passi nell’ambito narrativo nel 2014, quando con il self publishing pubblica attraverso la piattaforma digitale “StreetLib” il suo romanzo d’esordio che prende il titolo: “Nel cuore di una donna”; nel 2019 esce la seconda edizione con la casa editrice Il Ponte Vecchio. Nel 2016 approda nell’importante marchio editoriale Rizzoli, all’interno della collana digitale Youfeel, con il suo secondo romanzo: “Vento dall’Est.” I romanzi, sia editi che inediti, hanno conseguito nel corso del tempo importanti riconoscimenti in premi letterari a livello sia nazionale che internazionale: Menzione d’Onore alla 7 ed. “Premio Montefiore”, Diploma d’Onore alla 12 ed. “Premio Nazionale Giovane Holden”, targa “Premio Emotion” alla 9 ed. “Premio Internazionale Città di Cattolica”, targa 4 classificato alla 1 ed. “Premio Letterario Milano International”, Menzione di Merito alla 5 ed. “Premio Internazionale Salvatore Quasimodo”, medaglia e Menzione Speciale - 4 classificato alla 4 ed. “Premio Maria Cumani Quasimodo”, Menzione di Merito alla 1 ed. “Premio Internazionale F. Dostoevskij”, targa 2 classificato alla 1 ed. “Switzerland Literary Prize 2021”. I generi letterari che predilige sono: i romanzi di formazione, i romance, i romanzi a sfondo storico, i gialli, i thriller psicologici e le auto/biografie, oltre al mondo dei classici.