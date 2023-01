Brindisi, evade dai domiciliari e gira con arnesi da scasso: arrestato

Il secondo, S.F. classe ’73, anch’esso ostunese, è stato invece denunciato a piede libero per porto e detenzione di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello e di un guanto da giardinaggio. Tutti gli strumenti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro.

Nel dettaglio, i poliziotti, mentre transitavano in quel C.so Garibaldi, hanno notato due individui noti che sottoponevano prontamente a controllo. Uno dei due, S.A. classe ’94, ostunese, già in regime di detenzione domiciliare, è stato arrestato per il reato di evasione nonché denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, in quanto trovato con arnesi e strumenti atti allo scasso custoditi all’interno di un borsello.