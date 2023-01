Addio a Gianluca Vialli

LONDRA - Un altro grave lutto per il mondo del calcio. E' morto a 58 anni Gianluca Vialli: l'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Chelsea si è spento a Londra, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas.La famiglia di Vialli conferma il decesso dell'ex campione con una nota. "Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli - fanno sapere -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori".Il calcio piange Vialli e la Figc per ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel prossimo fine settimana.