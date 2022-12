Qatar '22: l'Argentina elimina l'Olanda ai rigori e vola in semifinale

via Fifa World Cup fb

L'albiceleste raggiunge le semifinali del Mondiale battendo l'Olanda per 6-5 dopo i rigori nella sfida dei quarti. L'Argentina ha rischiato grosso dopo il doppio vantaggio firmato da Molina e dal rigore di Messi. Van Gaal, infatti, pesca dalla panchina il jolly Weghorst che porta le due squadre ai supplementari.Il match però non si sblocca e il passaggio del turno si decide nella lotteria dei rigori, dove sono decisive le parate di Martinez. L'altro Martinez, Lautaro, firma il rigore decisivo.Martedì prossimo semifinale contro la Croazia per l'Argentina.