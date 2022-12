Qatar '22: il Marocco vince 3-0 ai rigori con la Spagna e vola ai quarti di finale per la prima volta nella storia

via Fifa World Cup fb





Nel secondo tempo al 10’ Olmo della Spagna sfiora la rete. Al 36’ nel Marocco entra col numero 21 l’attaccante del Bari Walid Cheddira al posto di Amallah. Per Cheddira è il debutto in un Mondiale. Al 45’ Morata della Spagna non inquadra la porta. Si va ai tempi supplementari. Nel primo extra time al 99’ Balde della Spagna va vicino al vantaggio. Al 104’ Cheddira del Marocco non concretizza una buona occasione. Nel secondo tempo supplementare al 121’ Sanabria della Spagna colpisce il palo.





Si va ai rigori. Per la Spagna decisivi gli errori di Sarabia che centra il palo, Soler e Busquets che si fanno parare le conclusioni dal portiere Bounou. Per il Marocco determinanti i rigori realizzati da Sabiri Ziyech e Hakimi. Sbaglia solo Benuon che si fa parare la conclusione dal portiere Unai Simon. La Spagna è eliminata dai Mondiali.





Nei quarti di finale il Marocco sfiderà Sabato 10 Dicembre alle 16 la squadra che vincerà l’ultimo ottavo di finale Portogallo-Svizzera che si gioca stasera alle 20.

Negli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022 il Marocco vince 3-0 a Al Rayyan ai rigori con la Spagna e si qualifica per i quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Nel primo tempo al 12’ Hakimi del Marocco su punizione non inquadra la porta. Al 26’ Asensio della Spagna va vicino al gol.