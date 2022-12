Lucca, continuano in tutta la Versilia i servizi straordinari di controllo del territorio

LUCCA - Ieri sera, con particolare attenzione a Forte dei Marmi e Pietrasanta, si è svolto un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti coordinato dal Commissariato di Forte dei Marmi, che ha visto protagonisti gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, un’unità Cinofila Antidroga della Polizia di Stato proveniente da Firenze e la Polizia Municipale di Pietrasanta.Gli equipaggi hanno battuto il territorio sia sulle arterie stradali che in profondità, identificando quasi 300 soggetti e controllando circa 90 veicoli, elevando 3 sanzioni per violazioni al codice della strada.Nel corso dei controlli nel centro di Pietrasanta, 2 giovani, di 17 anni, di Pietrasanta, grazie al cane antidroga, sono stati sorpresi con addosso Hashish per uso personale. Riaffidati ai genitori, verranno segnalati al Prefetto in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.Il titolare di un esercizio pubblico nel centro di Pietrasanta, infine, è stato sanzionato poiché esercitava attività danzante senza autorizzazione. In particolare, all’interno del locale c’era musica ad alto volume, ed un ampio spazio pieno di gente intenta a ballare, in assenza delle prescritte autorizzazioni.