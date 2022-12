Dopo la strage compiuta nel decimo arrondissement in Rue d’Enghien, di Parigi, dal 69enne francese in pensione che ha causato la morte di 3 persone, è esplosa la rabbia della comunità curda che si è riunita nel luogo della strage.Motivo della rabbia curda è il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, reo per non aver garantito la protezione della loro comunità, lasciando in libertà l'uomo che ha precedenti di stampo razzista.I tafferugli hanno portato il ferimento di 5 poliziotti schierati in tenuta antisommossa