Cagliari: auricolari, microcamera e modem per superare l'esame della patente

Una microcamera nascosta fra i vestiti riprendeva invece la scheda con le domande. Il complice italiano è stato trovato dalla Polizia fuori dal palazzo dove si svolgevano le prove. Era seduto in macchina e cercava le soluzioni dei quiz su internet usando un tablet.



La microcamera e il modem erano stati occultati dagli esaminandi sotto la camicia e fissati al corpo con una fascia elastica. Uno dei due stranieri era riuscito a superare positivamente l’esame mentre l’altro, nonostante i suggerimenti ottenuti, era stato bocciato. La prova d’esame è stata subito annullata.



I tre sono stati accompagnati negli uffici della Squadra Mobile e denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere, in concorso, del reato di “presentazione di lavori opera di altri” e rischiano sino a tre anni di reclusione. Microcamere, modem, auricolari e tablet sono stati sequestrati.

CAGLIARI - Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, la Squadra Mobile ha denunciato due cittadini stranieri, un sarto di 44 anni e un parrucchiere di 28 anni, entrambi residenti a Cagliari, con regolare permesso di soggiorno in Italia, e un tecnico informatico 45enne di Cagliari che sono stati sorpresi a “truccare” l’esame per la patente.Ieri mattina, i due stranieri avevano appena finito di sostenere i quiz nella sede della Motorizzazione civile di Cagliari quando gli uomini della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile sono intervenuti interrompendo la sessione d’esame. I due stranieri, che conoscevano a stento l’italiano, si facevano indicare le risposte dal complice attraverso un auricolare connesso a un mini-modem.