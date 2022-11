Ricetta: Torta di mele con robiola e uvetta

Questa soffice ricetta, di Elvira per Mela Val Venosta, dal profumo avvolgente ha il potere di risvegliare i sensi. La torta di mele con robiola e uvetta unisce la dolcezza delle Golden Delicious al sapore delicato della robiola e dell’uvetta. Questa soffice ricetta, di Elvira per Mela Val Venosta, dal profumo avvolgente ha il potere di risvegliare i sensi. La torta di mele con robiola e uvetta unisce la dolcezza delle Golden Delicious al sapore delicato della robiola e dell’uvetta.





La consistenza è cremosa e morbida, in grado di regalare piacevoli sensazioni fin dal mattino a colazione.





INGREDIENTI (per uno stampo da 22 cm)

3 uova

200 g di farina di grano tenero 00

50 g di fecola di patate

200 g di robiola

150 g di zucchero

80 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

4 mele Golden Delicious

80 g uvetta

50 ml rum





PREPARAZIONE

Mettete l’uvetta in ammollo nel rum per circa 30 minuti. In una ciotola lavorate le uova con lo zucchero.

Versate il latte e unite la robiola formando un composto omogeneo. Aggiungete la farina, la fecola di patate e il lievito setacciati quindi mescolate con una frusta fino a quando l’impasto risulterà liscio e cremoso.

Pelate due mele Golden Delicious, eliminate il torsolo e tagliatele a pezzetti. Incorporatele al composto assieme all’uvetta ammollata e strizzata, mescolate e versate l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata di diametro 22.

Tagliate a fettine le altre due mele Golden Delicious e decorate la superficie della torta. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per 45 minuti.