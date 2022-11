Foggia, travolto da auto mentre va allo stadio: morto 32enne

FOGGIA - Non ce l'ha fatta il giovane che ieri sera è stato investito in via Natola mentre si recava allo stadio per vedere la partita Foggia-Avellino. Il 32enne, originario di Sant’Agata di Puglia, è deceduto dopo il ricovero all’ospedale Riuniti di Foggia. Il ragazzo era in compagnia di un’amica quando, mentre stava attraversando la strada, è stato travolto da un’auto in corsa. Il violento impatto gli ha causato ferite gravi e le sue condizioni sono apparse subito disperate.Nell'impatto con l'auto il ragazzo ha distrutto il parabrezza.Il conducente dell'auto ha subito chiamato i soccorsi e il giovane è stato trasportato al Policlinico Riuniti in gravi condizioni. Sono stati soccorsi dal 118 anche la ragazza che era con lui e l'autista dell'auto che lo ha investito, a causa di un forte stato di shock. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale.