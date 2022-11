Elicottero si schianta nel foggiano, Procura di Foggia apre inchiesta

Le cause della tragedia non sono chiare, ma secondo i tecnici, lavorando su ciò che resta del velivolo, potrebbe essere stato un guasto o dovuto alle condizioni meteorologiche, ma certe risposte arriveranno solo al termine dell'analisi tecnica.



Il pm di Foggia, Ludovico Vaccaro e il sostituto Matteo Stella hanno raggiunto ieri mattina l'area dove è stato ritrovato l'elicottero. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha inoltre disposto l'apertura di un'indagine sulla sicurezza e l'invio di una squadra investigativa sul luogo del disastro.



Nel frattempo la compagnia Alidaunia, ancora incredula per l'accaduto, ha fatto sapere che i servizi di elisoccorso e trasporto con elicottero non subiranno interruzioni. Sette le vittime del disastro.

FOGGIA - La Procura della Repubblica di Foggia apre un fascicolo sull'incidente che ieri mattina ha coinvolto un elicottero Alidaunia, scomparso dai radar dopo essere partito dalle Isole Tremiti e precipitato nelle campagne tra San Severo e Apricena. L'ipotesi è di disastro aviatorio colposo.