Tentato omicidio a Corato (Ba)

CORATO (BA) - I Carabinieri della Sezione Operativa di Molfetta e della Stazione CC di Corato hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne del posto, ritenuto, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, responsabile del reato di tentato omicidio.Nel corso della notte scorsa, l’attenzione dei militari della Stazione Carabinieri di Corato è stata attirata da un uomo vistosamente insanguinato a causa di un’evidente ferita al collo. Dopo aver prestato la primissima assistenza, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 ed hanno immediatamente ricostruito l’accaduto grazie alle primissime informazioni raccolte sul posto.L’ulteriore intervento della Sezione Operativa della Compagnia di Molfetta ha contribuito all’individuazione, al rintraccio e all’arresto dell’autore della violenta aggressione che, all’esito dei primi accertamenti, appare riconducibile ad una lite per futili motivi.L’uomo, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato associato al carcere di Trani, a disposizione della Procura della Repubblica di Trani che ha chiesto la convalida dell’arresto.Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del GIP presso il Tribunale di Trani, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.