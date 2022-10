Rieti, tenta furto in abitazione: arrestato

CITTADUCALE (RI) - Un uomo, in pieno giorno, tenta di introdursi in un’abitazione tramite l’effrazione di una finestra ma viene scoperto dalla proprietaria, la quale, urlando, ha attirato l’attenzione dei vicini che lo hanno bloccato e consegnato ai Carabinieri. È successo ieri, nel primo pomeriggio, a Santa Rufina di Cittaducale.L’uomo, un quarantenne di origine rumena, è stato prontamente bloccato da un Assistente della Polizia di Stato, libero dal servizio, e poi arrestato da una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Cittaducale immediatamente intervenuta sul posto.L’arrestato, senza fissa dimora nel territorio italiano e sconosciuto nel territorio di Cittaducale, dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del reato di tentato furto in abitazione.Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.