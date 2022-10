ROMA - In un’intervista rilasciata a La Stampa, il segretario uscente del Pd attacca il presidente di Palazzo Madama per l’intervista rilasciata allo stesso quotidiano in cui definiva la ricorrenza come una celebrazione “ad appannaggio di una certa sinistra in cui si celebra qualcosa di diverso dalla libertà e dalla democrazia”. “Non cerchi alibi, sono parole inaccettabili dalla seconda carica dello Stato”, tuona il leader dem .