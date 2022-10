La Russa: "Festeggerò il 25 aprile? Dipende"

ROMA - "La mia scelta per la libertà e la democrazia è sempre stata totale". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un'intervista rilasciata a La Stampa incentrata in gran parte sulla sua militanza nella destra e l'azione di governo. Alla domanda se celebrerà o no il 25 aprile risponde "Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualcosa di completamente diverso, appannaggio di una certa sinistra".