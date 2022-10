Faccia a faccia Meloni-Berlusconi: uniti alle consultazioni

ROMA - Si è concluso il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in vista della formazione del nuovo esecutivo. L’incontro, avvenuto nella sede di FdI in via Della Scrofa, "si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze". A riferirlo una nota congiunta."Quello che è accaduto consideriamolo come passato, una cosa superata. Non torniamoci più, ora pensiamo a dare un governo al Paese". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, la leader di Fdi Giorgia Meloni incontrando Silvio Berlusconi a proposito delle tensioni giorni scorsi."Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo". Così Berlusconi sui social: "Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme".