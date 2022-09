Ucraina: Biden chiederà al Congresso altri 11,7 mld dollari di aiuti

Lev Radin/Shutterstock

WASHINGTON - Il presidente Usa, Joe Biden, chiederà al Congresso altri 11,7 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza per fornire aiuti militari e sostegno al bilancio dell'Ucraina. Ad annunciarlo la direttrice dell'Ufficio gestione e bilancio (Omb) della Casa Bianca, Shalanda Young, precisando che alla richiesta di finanziamento sono da aggiungere anche 2 miliardi di dollari per affrontare l'impatto della guerra in Ucraina sulle forniture energetiche statunitensi.