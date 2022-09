Salvini: io al Viminale? Confermare cose che funzionano

ROMA - "Decideranno gli italiani, di certo la Lega ha dimostrato di saper bloccare l'immigrazione clandestina come avevamo promesso: le cose che funzionano vanno confermate. Ricordo che rischio fino a 15 anni di carcere per aver fatto il mio dovere: difeso la sicurezza e la libertà dell'Italia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'Il Giornale', rispondendo alla domanda su un suo eventuale ritorno al ministero dell'Interno. Poi aggiunge: "Sosteniamo le sanzioni ma l'Europa adesso aiuti famiglie e imprese".