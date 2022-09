Russia, Salvini: uno scudo al posto delle sanzioni

ROMA - "Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno scudo, un paracadute". Così il leader della Lega Matteo Salvini in campagna elettorale a Bolzano. "L'unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas. E' grave che una parte della politica non lo capisca. Si tratta di un problema continentale e nazionale", ha aggiunto."L'unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas ed e' grave che una parte della politica non lo capisca: e' un problema continentale e nazionali" ha detto il leader della Lega, parlando a Bolzano in merito all'aumento del costo dell'energia e gas.